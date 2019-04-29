Россия за годы существования санкций сократила долю расчетов в долларах во внешней торговле на 12,6% и увеличила долю расчетов в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.

В ответ на санкции Запада, введенные в 2014 году, РФ приняла ряд ответных мер, в числе которых было и снижение зависимости от доллара в сфере международных расчетов. Аналитики оценили динамику валютной структуры расчетов РФ по внешнеторговым договорам с 2013 по 2018 год.

За пять лет доля расчетов России по внешнеторговым договорам, номинированных в долларах, сократилась до 56,1%, или до 388 млрд долларов. Доля расчетов в евро выросла до 21,9% и составила 151 млрд в долларовом эквиваленте. Доля расчетов в рублях увеличилась почти до 20%, или до 136 млрд долларов. Расчеты в иных валютах в товарообороте РФ занимают незначительную долю в 2,4%. Однако за исследуемый период рост их доли составил 84,6%.

Наиболее заметны изменения структуры валютных расчетов в экспорте. Доля долларов в них снизилась на 15,5% и составила 67,3% (порядка 300 млрд долларов). Доля евро выросла на 90% до 17,3% (77 млрд в долларовом эквиваленте). Увеличилась также доля расчетов в рублях: объем сделок в 2018 году вырос на 33,3% по сравнению с 2013 годом и достиг 60 млрд долларов (доля в 13,6%). Доля других валют в валютной структуре экспорта выросла на 63,6%, но по-прежнему незначительна и занимает 1,8% от всей валютной выручки.

«Тренд на отказ от доллара и переход на рублевые расчеты во внешней торговле очевиден. Это путь к большей устойчивости российской экономики, ее защите от санкций. В большей степени это касается экспорта, ведь продажа товаров за валюту продающей страны — это естественный порядок вещей», — приводятся в исследовании слова председателя совета директоров FinExpertiza Елены Трубниковой.



«Также естественно начинать это движение вместе с основными торговыми партнерами. Например, доля рубля в расчетах с Китаем за российский экспорт выросла в 5,2 раза, а доля юаня в оплате китайских поставок увеличилась в 8,8 раза, и все это за счет сокращения доли доллара», — добавила она.