Доля переводов, осуществленных через платежную систему Сбербанка, в 2018 году на рынке денежных переводов в России составила 41,2%, говорится в годовом отчете Банка России.



«В общем объеме переводов в платежных системах 41,2% приходилось на переводы, осуществленные через социально значимую платежную систему «Сбербанк», — говорится в документе.

При этом всего объем переводов денежных средств в рамках платежных систем, включенных в реестр операторов платежных систем (без учета ПС НРД), увеличился в 2018 году по сравнению с 2017-м на 40% и составил 35 трлн рублей.

Напомним, Центробанк разработал и запустил с 28 февраля конкурента сервису переводов Сбербанка — Систему быстрых платежей (СБП) для всех клиентов банков-участников. СБП позволяет физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. В первый год система должна работать с нулевыми комиссиями для банков, а с начала 2020 года комиссии будут установлены в размере от 0,5 до 3 рублей для каждого из двух банков (отправитель и получатель) в зависимости от суммы перевода. Что касается комиссий за переводы в СБП для самих клиентов, то банки самостоятельно будут устанавливать такие тарифы.

В середине апреля сообщалось, что с момента запуска СБП российские пользователи сервиса совершили почти 140 тыс. операций на общую сумму 1 млрд рублей.