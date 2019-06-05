Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «МегаФон» и Mail.ru Group получили одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы и запускают крупнейшее совместное предприятие (СП «AliExpress Россия»), говорится в сообщении Mail.ru Group.



СП будет функционировать в области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ, уточняется в пресс-релизе.

«СП призвано создать беспрецедентно выгодные условия для предпринимателей, потребителей и интернет-пользователей в России и СНГ, а также ускорить развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов и опыта всех акционеров. В рамках партнерства СП «AliExpress Россия» и Mail.ru Group заключают соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен трафиком и продуктовые инициативы. СП «AliExpress Россия» будет использовать платформы Mail.ru Group для продвижения своих услуг с помощью эксклюзивных решений по интеграции и маркетинговых программ», — отмечается в сообщении.

Напомним, в сентябре 2018 года стороны договорились о формировании СП на базе существующего e-commerce-бизнеса AliExpress в России, а также платформ Mail.ru Group. Стороны провели совместную работу по согласованию обязывающих договоров, имеющих отношение к созданию СП «AliExpress Россия», на основе ключевых принципов, которые были зафиксированы в рамочном соглашении, подписанном всеми акционерами в сентябре 2018 года во Владивостоке.

Контрольным пакетом акций СП «AliExpress Россия» будут владеть российские стороны, а совет директоров будет включать представителей РФПИ, Alibaba Group, МегаФона и Mail.ru Group. Менеджмент СП возглавят два генеральных содиректора, один из которых будет номинирован Alibaba Group, другой — Mail.ru Group.