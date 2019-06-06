У России сейчас нет возможностей для прорыва в экономике, сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе дискуссии на ПМЭФ-2019.

«У нас нет возможностей для серьезного прорыва», — сказал он. Кудрин обратил внимание на то, что доля инвестиций не растет последние шесть лет. «Президент поставил задачу увеличить долю инвестиций до 25%, но в этом году это не удастся», — сказал он.

Кудрин вновь указал на необходимость реформ правоохранительных органов, судебной системы и госуправления. Он также заявил о необходимости увеличивать инвестиции в образование. «Мы вкладываем в образование чуть больше 3% ВВП, а инновационные страны — от 5% до 7% ВВП. Если мы хотим этими 3% ВВП сделать технологический прорыв, то вряд ли это получится», — сказал Кудрин.

«Необходимо расширять несырьевой экспорт, внутренний спрос не позволит нам достичь темпов роста выше среднемирового», — добавил он.