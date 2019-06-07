Финансовый регулятор не должен владеть частными банками, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минэкономразвития Максим Орешкин.



«У нас в последние годы большое огосударствление происходит в банковском секторе. Центральный банк у нас, так получается, главный пропонент увеличения доли государства в экономике. Мы считаем, что банковская сфера — это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала», — заявил Орешкин.

Минэкономразвития рассмотрит идею Минфина ввести запрет не на любые покупки госбанками частных банков, а только по сделкам, которые ведут к ограничению конкуренции, отметил он. «Главная задача — как раз поддерживать конкуренцию на рынке, а не убивать», — подчеркнул министр.

В конце мая президент ВТБ Андрей Костин раскритиковал идею Минэкономразвития, предложив ограничить владение ЦБ банками пятью или семью годами. «Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами — это неправильно», — прокомментировал Орешкин идею Костина.