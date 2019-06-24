В России 23,7% утечек конфиденциальных данных, произошедших в 2018 году, привели к правонарушениям, которые нанесли ущерб гражданам и организациям

Потерянные или украденные конфиденциальные данные в России в три раза чаще, чем в остальном мире, используются в мошеннических целях. Такие данные приводит компания InfoWatch, с отчетом которой ознакомились «Известия» .



Так, в России 23,7% утечек конфиденциальных данных, произошедших в 2018 году, привели к правонарушениям, которые нанесли ущерб гражданам и организациям, сообщают эксперты InfoWatch. Подсчеты основаны на анализе сведений, полученных из открытых источников, говорится в исследовании.

В мире кражами денег и другими правонарушениями заканчивается лишь 8,5% утечек, отметил руководитель аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев. Он выделяет три основных вида такого мошенничества: получение кредитов с использованием персональных данных третьих лиц, незаконный доступ к услугам и сливы конфиденциальной информации под заказ.

Иногда злоумышленники крадут данные, а иногда занимаются вымогательством, отметил ведущий аналитик отдела развития компании «Доктор Веб» Вячеслав Медведев. Но, как показывает опыт «Доктор Веб», не все данные, оказавшиеся в распоряжении злоумышленников, используются: видимо, те проявляют осторожность, предполагает Медведев.

Зачастую защита от утечек, по словам Вячеслава Медведева, реализуется лишь на бумаге. Бороться с ними мешают низкие зарплаты в ведомствах, занимающихся раскрытием этих преступлений, считает он. Эксперт напомнил и об обилии в Рунете околокриминальных сайтов, на которых ведется торговля конфиденциальными данными.

Кузнецов: сейчас актуален тренд на утечку персональных данных Мошенники фокусируют свое внимание на краже персональных данных, так как информация стоит значительно больше.

Когда контроль над информационными системами ослаблен, перед злоумышленниками, например из числа сотрудников компаний, открывается широкое поле для мошенничества, констатирует президент InfoWatch Наталья Касперская.

«Нельзя забывать, что персональные данные — ключ ко многим современным сервисам. Поэтому мошенническое использование конфиденциальной информации ставит под угрозу общественное благополучие граждан и провоцирует кризис доверия ко многим компаниям и государственным организациям», –– сказала «Известиям» Наталья Касперская.

Таким образом, в России мошенничество с использованием конфиденциальной информации имеет свою специфику, констатирует InfoWatch. В 48,7% проанализированных случаев данные попали к мошенникам в виде бумажных документов (в мире этот показатель составляет 30,6%). Соответственно, значительно меньше информации в России сливается через электронную почту и Интернет. А случаев кражи на флешках в прошлом году не было зафиксировано вообще. Интернет-ресурсы (сайты и облачные хранилища) в России стали «подспорьем» в 28,2% случаев утечек (в мире –– 36,4%). Доля электронной почты –– 5,1% и 15,3% соответственно. При этом в мировом рейтинге InfoWatch почта занимает третье место по «популярности». В России же на этой позиции находятся интернет-мессенджеры (12,8%), которые практически неподконтрольны работодателям. Электронная почта на большинстве отечественных предприятий, напротив, хорошо отслеживается, отметил Андрей Арсентьев.