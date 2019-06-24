В случае реализации негативного сценария развития экономики цены в России вырастут не так сильно, как в период турбулентности 2014—2015 годов, с учетом снижения чувствительности внутренних цен к изменениям внешних факторов. Об этом говорится в опубликованном Банком России в понедельник докладе о денежно-кредитной политике .

В ЦБ отмечают, что, поскольку одним из ключевых факторов неопределенности для российской экономики в 2019—2021 годах является дальнейшее развитие ситуации в мировой экономике, регулятор в дополнение к базовому сценарию продолжает рассматривать сценарий с высокими ценами на нефть и рисковый сценарий, при этом параметры последнего несколько ужесточены по сравнению с мартовским выпуском доклада о ДКП.

«В частности, они предполагают более глубокое снижение цены нефти в острой фазе кризиса, которая отнесена на вторую половину 2019 — первую половину 2020 года. Они по-прежнему предполагают значительное ухудшение внешних условий на всем прогнозном горизонте. В основе рискового сценария лежит существенное снижение темпов роста мировой экономики, носящее характер выраженного циклического замедления с длительным восстановлением. Оно может сопровождаться усилением волатильности на мировых финансовых рынках, значимым снижением глобальной склонности к риску, а также снижением мировых цен на нефть до уровня 20 долларов США за баррель (в наиболее острой фазе кризиса) за счет меньшего спроса на энергоносители в мире. Дальнейшее закрепление мировых цен на нефть на уровне 35 долларов за баррель в данном сценарии также обусловлено действием факторов со стороны предложения, связанных с ухудшением координации добычи нефти в рамках ОПЕК+ и значительным ростом добычи вне ОПЕК. Такое серьезное изменение внешних условий особенно негативно отразится на странах с формирующимися рынками, в том числе и на России. Как и прочие развивающиеся экономики, в рисковом сценарии российская экономика столкнется с ухудшением перспектив экономического роста, существенным ростом премии за страновой риск и увеличением оттока капитала. Дополнительным фактором, увеличивающим масштаб оттока капитала, станет предполагаемое в рисковом сценарии дальнейшее усиление геополитической напряженности. В то же время действие бюджетного правила будет сглаживать влияние ухудшения условий торговли на государственные финансы, экономику и валютный курс», — отмечается в докладе.

Как и в рисковом сценарии предыдущего доклада о ДКП, прогноз по инфляции предполагает ее краткосрочное существенное ускорение с последующим возвращением к 4% на горизонте года — полутора лет. Ускоренный отток капитала в предположении об ухудшении внешних условий в конце 2019 года окажет понижательное давление на текущий счет и, соответственно, может привести к краткосрочному ослаблению рубля, росту курсовых и инфляционных ожиданий. В результате в 2019 году при условии реализации рискового сценария вероятно повышение инфляции до уровней, значимо превышающих базовый сценарий.

«Однако с учетом снижения чувствительности внутренних цен к изменениям внешних факторов, в том числе в условиях последовательной реализации инфляционного таргетирования, темпы роста цен в 2019 году — начале 2020 года будут существенно ниже, чем в период турбулентности 2014—2015 годов», — полагают в ЦБ.

Эксперты: ЦБ может вернуться к повышению ставки из-за обострения геополитических рисков В связи с возможным введением новых санкций в отношении России сохраняются риски ослабления рубля.

Тем не менее для ограничения масштаба отклонения инфляции от цели потребуется ужесточение денежно-кредитной политики. «В рисковом сценарии, а также в случае реализации дополнительных проинфляционных рисков траектория ключевой ставки будет выше, чем предполагается в базовом сценарии, в основном на краткосрочном горизонте», — поясняет регулятор. При условии своевременной реакции ДКП годовая инфляция вернется к цели Центробанка вблизи 4% к началу 2021 года.



Также в ЦБ указывают, что в рамках рискового сценария ухудшение внешних условий в конце 2019 года, в том числе заметное снижение внешнего спроса, станет причиной кратковременного экономического спада, а в 2020 году темп прироста ВВП становится значимо отрицательным. При этом реакция ВВП на реализацию внешних рисков будет несколько более длительной, чем реакция инфляции. В 2021 году по мере адаптации к изменившимся внешним условиям экономика перейдет к восстановительному росту.