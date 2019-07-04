Влияние на финансовую стабильность в РФ оказывают потоки капитала, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе дискуссии на Международном финансовом конгрессе.

«Большие риски связаны с потоками капитала, и мы ставим вопрос о взаимодействии с политикам других стран. Потоки капитала, возможность резкого ослабления курса — это то, что может влиять на риски финансовой стабильности, денежно-кредитную политику», — подчеркнула она.

По мнению Набиуллиной, в меньшей степени финансовой стабильности угрожает ситуация с ростом ипотечного и потребкредитования. «В России мы не переживали кризиса, связанного с ипотечным бумом, и надеюсь, этого не случится. Были риски пузырей на рынке потребкредитования, но долг домохозяйств достаточно низкий», — отметила глава ЦБ.