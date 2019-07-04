Углеметбанк запустил ипотечное кредитование по стандартам Банка ДОМ.РФ. Клиенты, в частности, могут купить в кредит квартиру в готовом или строящемся доме или рефинансировать ипотеку любого банка.

В Углеметбанке предлагается несколько программ ипотечного кредитования:

«Семейная ипотека» (ипотека с государственной поддержкой для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок), ставка — от 6% годовых;

«Рефинансирование ипотеки» (позволяет заемщику уменьшить расходы за счет снижения ставки и ежемесячного платежа), ставка — от 10,5% годовых;

«Готовое жилье» (ипотека для покупки квартиры или апартаментов на вторичном рынке), ставка — от 10,5% годовых;

«Военная ипотека» (программа для участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих), ставка — от 10,3% годовых;

«Под залог квартиры» (покупка жилья под залог имеющейся квартиры или апартаментов), ставка — от 11% годовых;

«Ипотека на жилой дом» (приобретение дома типовой или блокированной застройки с земельным участком), ставка — от 12,5% годовых;

«Ипотека на машино-место» (приобретение машино-мест на первичном или вторичном рынке), ставка — от 11,5% годовых.

Ипотеку в банке можно оформить на срок до 30 лет. Досрочный возврат кредита возможен с первого месяца кредитования без дополнительных комиссий.