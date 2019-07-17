Наличную денежную массу сейчас составляют около 5,9 млрд банкнот и более 67,1 млрд монет

Объем наличной денежной массы в обращении на 1 июля составил 10 трлн 7,5 млрд рублей, уменьшившись по сравнению с началом текущего года на 315,3 млрд рублей, или 3,1%. Такие данные приводятся в сводке Банка России «Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 июля 2019 года» .

Согласно материалам ЦБ, на 1 января 2019-го показатель равнялся 10 трлн 322,8 млрд рублей.

Данные Центробанка свидетельствуют о росте объема наличной денежной массы в обращении отдельно за последний месяц. Так, на начало июня показатель равнялся 9,917 трлн рублей.

Наличную денежную массу в обращении на 1 июля составляют 5 млрд 893,8 млн банкнот на общую сумму 9 трлн 903,9 млрд рублей и 67 млрд 139,4 млн монет на 103,6 млрд рублей.

В общем количестве обращающихся банкнот по 26% приходится на банкноты номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей, 18% — на сторублевки, 9% — на 50-рублевые купюры, 8% — на 500-рублевые, 6% — на десятирублевые, 4% — на банкноты достоинством 2 тыс. рублей, 3% — на 200-рублевые.



В общем количестве монет наибольшая доля приходится на десятикопеечные — 38%. Монет номиналом 1 рубль — 12% в общем количестве, по 11% приходится на 50-копеечные и копеечные монеты, по 9% — на десятирублевые и пятикопеечные, 6% — на двухрублевые, 4% — на монеты номиналом 5 рублей.