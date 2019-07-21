Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании «Юником 24».



«Профессия по-прежнему оказывает влияние на дисциплину регулярности вносимых платежей по займу. Так, например, у клиентов, занятых в бюджетной сфере (врачи, учителя), и финансовых специалистов (сотрудники банков и МФО) дефолтность не превышает 1—17%», — сообщили аналитики, добавив, что в десятку наиболее дисциплинированных заемщиков также входят пенсионеры.

Причиной хорошей платежной дисциплины является наличие стабильной работы и постоянного заработка у клиентов этих групп. Кроме того, немаловажным фактором является и социальный статус клиента, где наличие просрочки может осудить окружение, отмечают эксперты.

«Менее дисциплинированными являются строители, водители, официанты, продавцы, разнорабочие — у них дефолтность варьируется в диапазоне 25—35%. Как правило, эти клиенты не задерживаются долго на одном месте работы, их заработок может быть нерегулярным и носить сезонный характер», — указывают в компании.

По данным Банка России, портфель микрозаймов по итогам I квартала 2019 года увеличился до 173,6 млрд рублей. Это на 45% больше аналогичного показателя прошлого года (93,8 млрд рублей).