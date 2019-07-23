Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Хакасскому Муниципальному Банку на уровне «ruBВ» со «стабильным» прогнозом.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, приемлемым запасом по капиталу, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Агентство уточняет, что Хакасский Муниципальный Банк — небольшой по масштабам бизнеса банк, осуществляющий свою деятельность преимущественно в Хакасии (29 внутренних структурных подразделений) и специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также кредитовании физических лиц.

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском банковском рынке. Для бизнеса банка характерен адекватный уровень диверсификации. В качестве одного из основных факторов, ограничивающих бизнес-профиль банка, агентство рассматривает повышенную концентрацию клиентской базы на одном регионе, поскольку указанное усиливает чувствительность банка к потенциальному ухудшению экономической конъюнктуры домашнего региона.

Банк поддерживает значения нормативов достаточности капитала с приемлемым запасом над регулятивными минимумами, что позволяет выдержать потенциальное обесценение около 9% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения нормативов. Бизнес банка характеризуется высокими показателями рентабельности деятельности и операционной эффективности. Вместе с тем агентство отмечает значительную долю расходов на обеспечение деятельности.

Качество активов оценивается как удовлетворительное.

Для банка характерен приемлемый запас ликвидности на краткосрочном и долгосрочном горизонтах. Однако агентство отмечает, что ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, как основного источника фондирования при их низкой географической диверсификации, а также умеренно высоким уровнем концентрации на крупнейшей группе кредиторов. При этом банк не располагает широким набором источников дополнительной ликвидности.

Качество корпоративного управления и организации бизнес-процессов оценивается консервативно. Агентством отмечаются отдельные недостатки в управлении основными видами банковских рисков и диспропорции между объемом кассовых операций и размером активов банка, что требует повышенных издержек для обеспечения надлежащего уровня системы внутреннего контроля и финансового мониторинга. Также отмечается недостаточная степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений. В банке действует стратегия развития на 2015—2019 годы, уровень детализации и адекватность которой, по мнению агентства, оцениваются как недостаточные для поддержания конкурентоспособности банка в среднесрочной перспективе.