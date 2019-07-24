ВТБ планирует запустить маркетплейс непрофильных активов, в том числе залогового имущества, изъятого у должников. Об этом сообщил зампред правления банка Анатолий Печатников.

Запуск будет проводиться в несколько этапов.

В августе 2019 года появится новый сайт по реализации непрофильных активов «КомиссиON». Покупатели смогут заполнить анкету-заявление на покупку имущества, получение ипотечного кредита или иного продукта банка. Предполагается, что площадка будет интегрирована с другими сервисами по реализации непрофильных активов.

«В следующем году мы намерены внедрить полноценный маркетплейс для клиентов и партнеров банка. Этот сервис позволит сделать процесс реализации активов более прозрачным и эффективным», — прокомментировали в банке.

Планируется, что объем представленных активов на площадке вырастет в пять раз — до 50 млрд рублей.