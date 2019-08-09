Ситуация на российском финансовом рынке в июле 2019 года преимущественно оставалась позитивной, однако, в отличие от предыдущего месяца, в отдельных его сегментах наблюдалось умеренное снижение котировок, связанное в основном с локальными факторами. Об этом говорится в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» от Банка России.

Решение ЦБ снизить ключевую ставку на заседании в июле соответствовало ожиданиям участников рынка и не оказало существенного влияния на прогнозируемую ими траекторию ставки, отмечается в обзоре.

В июле структурный профицит ликвидности увеличился. Это было в значительной степени связано с размещением в банковские депозиты средств внебюджетных фондов и реализацией мер по повышению финансовой устойчивости отдельных кредитных организаций.

Спред краткосрочных ставок межбанковского кредитования к ключевой ставке Банка России несколько расширился на фоне ожиданий снижения ставки на заседании совета директоров в июле.



В ЦБ также указывают, что в июне продолжалось замедление розничного кредитования (как за счет потребительского кредитования, так и за счет ипотеки). В корпоративном сегменте кредитного рынка отмечалось умеренное увеличение годовых темпов прироста кредитного портфеля при сохранении тенденции к замещению валютных кредитов рублевыми, а краткосрочных — долгосрочными.

