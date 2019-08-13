Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:12 мск доллар прибавлял 22 копейки, а евро — 5 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:22 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,55 рубля (плюс почти 15 копеек), курс евро — 73,39 рубля (плюс 4 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, во вторник внешний фон для рубля негативен.

«Пара доллар/рубль вчера так и не смогла пробить верхнюю границу канала 65—65,5, в очередной раз развернувшись от нее вниз. Сегодня штурм отметки возобновится, поскольку внешний фон для рубля негативен: индекс доллара растет примерно на 0,2%, а пара евро/доллар прочно обосновалась под отметкой 1,12. Впрочем, сильного движения в рубле мы не ждем, но закрепление выше 65,5 откроет дорогу рублю в паре с долларом в район 66,3», — пояснил аналитик.