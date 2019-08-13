Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника незначительным изменением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,04% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 688,92 пункта. Индекс РТС подрос на 0,06% до отметки 1 294,95.

«Внешний фон перед открытием рынка российских акций складывается умеренно-негативный, торги могут начаться небольшим снижением. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 665—2 715 пунктов, по индексу РТС — 1 280—1 305 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.