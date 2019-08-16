Лицом новой рекламной кампании Хоум Кредит Банка — новой акции по карте «Свобода» — стал актер, телеведущий и шоумен Гарик Бульдог Харламов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

При оплате картой «Свобода» в магазинах-партнерах предоставляется десять месяцев рассрочки на покупки.

«В период высокой покупательской активности мы хотели обратить дополнительное внимание на нашу флагманскую карту «Свобода». Для этого нам нужен был кто-то яркий, неординарный и, конечно же, узнаваемый. Мы решили пригласить Гарика Бульдога Харламова: он близок нашим клиентам, говорит с ними на одном языке и в простой манере может рассказать о ключевых преимуществах карты рассрочки «Свобода», — прокомментировала директор департамента маркетинга Хоум Кредит Банка Мария Бурак.

«О новом предложении Хоум Кредит Банка мы решили рассказать просто. Так же просто, как десять пальцев показать. И мы показали пальцы Гарика Бульдога Харламова. А он, в свою очередь, показал нам высокий уровень владения комедией», — рассказал креативный директор агентства Neighborhood Иван Иванов.