Банк России начал прием заявок на стажировку от студентов. Она рассчитана на учащихся очной формы обучения последнего курса бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ рассматривает заявки студентов экономических и финансовых специальностей, а также будущих юристов, математиков, аналитиков, IT-специалистов, специалистов по информационной безопасности, журналистов и других.

После заполнения заявки кандидатам будет предложено пройти онлайн-тестирование, затем центр оценки и собеседование.

Молодые специалисты смогут получить практический опыт в подразделениях центрального аппарата Банка России в Москве, а также в Региональном центре развития в Томске.

Стажировка оплачивается и рассчитана на шесть месяцев с возможностью работать 20 или 40 часов в неделю.

Окончание приема заявок — 1 ноября 2019 года. Начало стажировки — февраль 2020 года.