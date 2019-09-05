Идея создания мегарегулятора финансовых рынков, реализованная в 2013 году, себя не оправдала, считает давний оппонент ЦБ Олег Дерипаска: темпы экономического роста остаются низкими, а ставки — высокими, в том числе из-за недостатка конкуренции. Его слова передает «Интерфакс» .

«Фактически мы же понимаем, что в России нет независимой банковской системы. Есть Центральный банк и его филиалы, если мы говорим о банках так называемых с государственным участием. Независимые почему-то решили уничтожить. Это, как мне кажется, еще один вопрос, который требует решения», — сказал Дерипаска, самый последовательный критик Центробанка из числа крупных предпринимателей, выступая на ВЭФ-2019.

«В свое время создание мегарегулятора, по крайней мере как объяснял Шувалов и Дмитрий Анатольевич Медведев, ставило задачу ускорить экономический рост. Если после мегарегулятора прошло уже шесть лет, экономический рост не ускорился, значит, нужно посмотреть, другой шаг сделать, то есть разделить», — считает подпавший под американские санкции бизнесмен, указанный в программе форума как основатель фонда «Вольное дело». Деятельность ЦБ он комментировал в ходе сессии ВЭФ «Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?».

«У нас есть прекрасные антимонопольные органы, если нет смысла восстанавливать комиссию по ценным бумагам и финансовым рынкам, которая смогла бы наблюдать за конкурентоспособностью в том числе и банковского сектора, то, может быть, отдать им?» — рассуждает Дерипаска.

«Факт остается фактом, что мегарегулятор не оправдал себя, то есть он только консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок. Если в мире плата за передачу денег, назовем так, их собственников к рынку составляет 1—1,25%, то у нас — 6—6,5% при базовой ставке достаточно завышенной. Поэтому кредитно-денежная политика и вообще структура финансового рынка «тоже должны быть подвергнуты серьезному анализу и реформам», — полагает он.