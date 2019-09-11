«Билайн» открывает в России Центр технологической экспертизы, который будет работать в трех основных направлениях: Big Data, ТВ/медиа и экосистема решений для самообслуживания клиентов B2C. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«Задачами Центра экспертизы станут развитие сотрудничества между операционными единицами группы VEON и содействие обмену технологическими ноу-хау», — говорится в релизе.

Работать в новом центре будут сотрудники блока цифрового и нового бизнеса «Билайна» в России под управлением профильного вице-президента компании Джорджа Хелда. Центр станет частью основной стратегии группы VEON по усилению бизнеса в сфере связи наряду с поддержкой развития и распространения новых цифровых сервисов на основе продвинутой аналитики с учетом потребностей отдельных рынков.

«Сотрудники Центра экспертизы будут работать с продуктами Big Data (предиктивные алгоритмы, рекомендательные инструменты, скоринговые модели и т. д.), курировать работу по созданию и управлению мультиплатформенными ТВ-продуктами, а также содействовать развитию экосистемы цифровых продуктов. «Билайн» также будет передавать свой опыт и лучшие наработки в части создания мобильного приложения самообслуживания «Мой Билайн» и решений для онлайн-продаж», — поясняют в компании.

Компании группы VEON в Казахстане и Узбекистане уже начали сотрудничество с Центром экспертизы: в Казахстане началось внедрение «Билайн-ТВ», а в Узбекистане получила развитие акция «Гиги за шаги».