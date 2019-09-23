Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Центробанк создают межведомственную рабочую группу, которая будет бороться с незаконным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком. Об этом говорится в сообщении службы.

«Ведомства подписали совместный приказ о создании межведомственной рабочей группы в целях повышения эффективности деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства», — отмечается в сообщении.



Рабочую группу возглавит начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

«Различные антиконкурентные практики и практики манипулирования рынком постоянно видоизменяются и совершенствуются. В этой связи налаживание эффективного взаимодействия между ведомствами на сегодняшний день является одним из эффективных способов противодействия подобному поведению хозяйствующих субъектов. Одной из основных задач рабочей группы станет осуществление взаимного обмена информацией и опытом, который наработан ведомствами по предупреждению, выявлению и пресечению различных правонарушений», — заявил он.