Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

За первую минуту торгов, по состоянию на 10:01 мск, доллар прибавил почти 18 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии, евро — 22 копейки. К 10:10 разрыв несколько сократился: валюты в плюсе на 12 и 14 копеек соответственно, курсы составляют 64,26 рубля за доллар и 70,37 рубля за евро.

Рубль накануне вечером сумел отыграть часть дневных потерь, но перспективы для российской валюты не радужные, отмечает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Практически завершился налоговый период. Минфин не особо нуждается в привлечении денег и по-прежнему не дает существенной премии на первичных аукционах по ОФЗ, что сдерживает приток валюты в страну. В октябре Минфин, хоть и незначительно, увеличит закупку валюты в рамках бюджетного правила из-за подорожавшей в сентябре нефти», — указывает эксперт.

«Поэтому при малейшем ухудшении внешнего фона рубль в паре с долларом уйдет в район 64,5, а потом и к 65 (рублям за доллар). Правда, сегодня с утра доллар немного слабеет к основным мировым валютам, но это пока не стоит рассматривать как смену тренда», — говорится в комментарии Антонова, распространенном до начала торгов.

«Рубль продолжает торговаться в относительно узком диапазоне в отсутствие значимой макроэкономической статистики. Актуальными для рубля остаются отметки вблизи 64 в паре с долларом и 70 в паре с евро. Восстановление позиций российской валюты во второй половине дня накануне происходило в тренде с улучшением аппетита к риску, что проявилось в том числе в умеренном росте американского фондового рынка. Пик налогового периода (25 сентября) остался позади, поэтому рубль лишился данного локального фактора поддержки. Объем еженедельного размещения ОФЗ оказался довольно скромным (32,3 млрд рублей), несмотря на рекордный спрос (250,6 млрд рублей), поэтому значимого влияния на рубль данный фактор не оказал. Сообщения об очередных санкционных инициативах конгресса (включение положения о санкциях в отношении России в закон об обороне) пока, вероятно, будут проигнорированы рублем, поскольку подобные инициативы уже звучали ранее. В перспективе ближайших недель ключевым риском для рубля остается возвращение США и Китая к более острой фазе торговых противоречий после сентябрьского потепления во взаимоотношениях», — отмечается в аналитической записке NORDaily.

