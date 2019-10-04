Индивидуальные предприниматели смогут уплатить налоги по упрощенной системе налогообложения в мобильном приложении Промсвязьбанка «PSB Мой бизнес». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Сервис «Моя бухгалтерия 1С», разработанный совместно банком ПСБ и фирмой «1С», стал доступен на мобильных устройствах с операционной системой Android. Клиенты банка теперь могут автоматически рассчитать размер налогов и взносов в социальные фонды, проверить размер переплат и сделать платеж в два клика из любой точки мира.

Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом расчета налогов, клиенту ПСБ нужно установить мобильное приложение «PSB Мой бизнес».