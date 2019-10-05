Ежемесячно платить за ипотечный кредит могут только 35,4% семей. Такую оценку в докладе о жилищном строительстве представил Центробанк. Речь идет о покупке с дальнейшим обслуживанием ипотечного кредита квартиры с жилой площадью 18 кв. м на одного члена семьи, это минимальная нормативная площадь на одного человека в России.

В сценарии, когда на одного человека приходится не 18, а 30 кв. м, доля семей, которые могут позволить ипотеку, составляет 26,9%. В своих расчетах ЦБ предполагает, что ставка по кредиту, срок и размер первоначального взноса, а также размер прожиточного минимума и стоимость 1 кв. м первичной недвижимости равны средним показателям за 2018 год. Величину прочих потребительских расходов банк считает как два прожиточных минимума на человека.

Доля семей, для которых доступны ипотечные кредиты, значительно меняется в зависимости от количества детей, отмечает ЦБ. Жилье площадью 18 кв. м на одного человека могут позволить 30,2% семей с одним ребенком, 16,3% семей с двумя детьми и только 5,1% с тремя. А жилье площадью 30 кв. м на одного человека способны приобрести в ипотеку 20,9% семей с одним ребенком, 10,8% с двумя детьми и 3,1% с тремя.

Это средние для страны показатели, в регионах ситуация зависит от стоимости жилья, процентной ставки и среднедушевого дохода, отмечается в докладе. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе, Магаданской области и Краснодарском крае доля семей, имеющих комфортный доход для выплаты ипотеки, составляет от 40% до 57%, а в Крыму, Чувашии и Тыве — от 8% до 20%.

Наличие детей коррелирует с качеством жилищных условий, свидетельствуют данные опроса Росстата, которые приводит ЦБ: 58,5% семей с детьми не испытывают стесненности, а среди семей без детей таких 87%.