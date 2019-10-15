Рабочая группа «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» согласовала концепцию развития в России цифровой платформы ЖКХ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Концепцию направили на согласование в Минстрой 8 октября. Документ предусматривает возможность сбора данных с разных устройств и датчиков цифровыми платформами, создание электронной платформы с перечнем услуг и поставщиков и внедрение электронных общих собраний собственников в многоквартирных домах с возможностью голосования. Реализация концепции не предусматривает инвестиций из бюджета.

Решения для ЖКХ уже разрабатывают IT-компании и операторы связи. По оценке «МегаФона», объем рынка «умного ЖКХ» достигнет к 2022 году около 1,2 млрд рублей. В «МегаФоне» уточнили, что УК будут сами решать, какие партнеры будут на платформе, а оператор будет получать от них комиссию.

В России создадут электронную базу плательщиков за ЖКУ После появления базы у должников останется меньше лазеек для уклонения от оплаты услуг ЖКХ.

По словам экспертов, исходя из того, что оборот всей сферы ЖКХ сейчас оценивается примерно в 5 трлн рублей в год, в перспективе трех – пяти лет емкость рынка цифровых решений для нее может составить несколько десятков миллиардов рублей в год. УК внедрение комплексных цифровых платформ от независимых разработчиков может быть выгодно, так как они получат бесплатно базовые сервисы, которые должны быть реализованы в соответствии с законом. Сами УК пока спокойно относятся к приходу на рынок ЖКХ технологичных компаний.