Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому в случае приостановления или прекращения электронного денежного перевода клиента оператор обязан будет в тот же день уведомить клиента и сообщить о причине блокировки. Проект вносит поправки в закон «О национальной платежной системе», говорится на сайте нижней палаты парламента.

Оператор в тот же день будет обязан проинформировать клиента в различной форме — как СМС-сообщением, так и звонком.

«Предлагаемые проектом закона изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей и дополняют законодательные меры, принимаемые для борьбы с лицами, занимающимися мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, защищая права тех граждан, которые к этой категории не относятся», — говорится в пояснительной записке.