Иностранные компании, участвовавшие в Консультативном совете по иностранным инвестициям, отметили улучшение инвестклимата в России, а также высказали желание реализовывать новые проекты в различных сферах российской экономики. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам совета.

«Многие компании отмечали, что они собираются реализовывать новые проекты, причем в разных сферах: это и сфера добычи природных ресурсов, и сфера высокотехнологичных отраслей. Все готовы реализовывать новые проекты, и все отмечают улучшение инвестиционного климата и то движение вперед, которое мы видим по рейтингу Doing Business (рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса»), — оно не просто движение по рейтингу, это то, что находит отклик от компаний», — сказал чиновник.

В частности, по словам Орешкина, обсуждались инвестиции в сферу золотодобычи, а также проекты компании Total и вопросы компании по налогообложению на региональном уровне.

«Среди важных тем, которые сегодня обсуждались, на которых заострялось внимание, — это, конечно, тема предсказуемости регулирования, это большая часть сегодняшнего мероприятия была этому посвящена. Говорили об изменениях в налогах, налоговом администрировании, в регулировании. Здесь правительство и инвесторы стоят абсолютно на единой позиции, что предсказуемость регулирования — это важное направление, по которому надо всем вместе работать, чтобы сделать следующий шаг вперед», — отметил глава МЭР.

По словам министра, большая часть дискуссии также была посвящена новым технологиям в различных сферах. «Обсуждали вопрос повышения производительности труда и сошлись во мнении, что такие истории как роботизация, цифровизация, использование искусственного интеллекта — все вместе может дать серьезный толчок вперед с точки зрения роста производительности труда», — отметил Орешкин.