Снижение ЦБ РФ ключевой ставки приведет к увеличению кредитования, что в свою очередь подстегнет экономический рост, но снижать ставку следовало раньше, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (0,5 процентного пункта) — до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

«Мы видим, что кредитование сейчас замедляется и Центральный банк, наконец-то, спасибо ему большое, хоть с опозданием, но начал реагировать на всю эту ситуацию. Замедление резко инфляции, замедление кредитования, ставка пошла резко вниз. Но учитывая некоторые лаги, которые есть в денежно-кредитной политике, определенный период, где-то шесть месяцев мы потеряли. Кредитование будет сейчас разворачиваться медленно, это займет определенное время», — сказал Орешкин, выступая на пленарной сессии Форума стратегов.

Орешкин назвал решение совета директоров ЦБ по ключевой ставке «осознанием реальности» Так министр прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки.

«Поэтому здесь прогноз уже чуть-чуть хуже, чем целевой сценарий. Здесь, по нашим оценкам, экономический рост из «зеленой» зоны перейдет в «желтую» зону», — добавил министр.

Согласно обновленной версии прогноза социально-экономического развития России на 2019—2024 годы, по итогам 2019 года рост ВВП составит 1,3%. При этом, по прогнозу министерства, на фоне восстановления конечного спроса и структурных изменений темпы роста ВВП ускорятся до 1,7% в 2020 году и 3,1—3,2% в 2021—2022 годах.