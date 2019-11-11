Чистая прибыль банковской группы «Открытие» по МСФО за три квартала 2019 года выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,1 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Операционный доход группы (без учета обесценения активов) по итогам девяти месяцев составил 107,7 млрд рублей. Это на 16% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (92,8 млрд рублей). «Рост операционного дохода группы обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, в частности увеличением чистого комиссионного дохода», — отмечается в сообщении.

Чистый процентный доход за отчетный период составил 45,6 млрд рублей. Чистый комиссионный доход достиг 19,0 млрд рублей — на 51% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12,6 млрд рублей).

Совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам девяти месяцев этого года увеличились на 36% до почти 3 трлн рублей за счет роста кредитного портфеля и присоединения Бинбанка 1 января 2019 года. Рост активов составил 12% в III квартале 2019 года. По состоянию на 30 сентября текущего года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 75%, или 2,23 трлн рублей.