Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КС Банку на уровне «ruB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.



«Рейтинг банка обусловлен уязвимой позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, слабой оценкой рыночных позиций и консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняет агентство.

«Эксперт РА» напоминает, что КС Банк — небольшой по размеру активов региональный банк, специализирующийся на корпоративном и розничном кредитовании, расчетно-кассовом обслуживании физических и юридических лиц.

В целом, отмечают аналитики, качество управления и опыт топ-менеджмента соответствуют масштабам бизнеса банка. Вместе с тем агентство отмечает ряд недостатков в системе корпоративного управления: управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственнике банка, в составе совета директоров отсутствуют независимые директора, выявлены отдельные недочеты в системе управления рисками. Банк осуществляет свою работу в рамках переутвержденной осенью 2019 года стратегии развития до 2021 года.

«Стратегией предусмотрены переход на базовую лицензию в конце 2019 года и дальнейшее укрепление банка на его позициях в домашнем регионе за счет умеренного роста кредитования субъектов МСБ и физлиц, а также оптимизация операционных расходов. Уровень стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для заметного усиления его конкурентных позиций в перспективе нескольких лет», — указывают аналитики.

По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.