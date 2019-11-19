ЦБ проводит стресс-тестирование 15 крупных российских банков, сообщила зампредседателя регулятора Ольга Полякова на конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России».

По словам Поляковой, в число проходящих тестирование банков входят системно значимые и еще ряд крупных организаций. Расширение системы стресс-тестирования — один из приоритетов работы ЦБ на следующий год.

«Это проходит следующим образом. Мы даем сценарий макропруденциальный. Дальше кредитная организация этот сценарий обогащает еще своими дополнительными показателями и возвращается к нам с ответом, что будет с финансовым состоянием кредитной организации, если случатся такие вот события», — рассказала представитель ЦБ.