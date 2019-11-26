Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов во вторник внес в Госдуму проект закона о едином перечне документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, предусматривающий введение в России пластиковой карты с возможностью записывать на нее данные.

Законопроектом предлагается установить новый вид основного документа, удостоверяющего личность, — удостоверение личности гражданина РФ.

Как говорится в пояснительной записке, действующее законодательство, регламентирующее «правоотношения в сфере документов, удостоверяющих личность, носит разрозненный и запутанный характер, в нем отсутствуют общие принципы и требования к оформлению, выдаче, замене документов».

«В проекте закона вводится понятие основного документа, удостоверяющего личность, устанавливается перечень основных документов, определяется перечень основных сведений обязательных для включения, вводится требование обязательности наличия документа, удостоверяющего личность, для граждан Российской Федерации и бережного его хранения, основания для отказа в оформлении документа, удостоверяющего личность, основания для признания документа, удостоверяющего личность, недействительным и его замены», — сказано в пояснительных материалах.