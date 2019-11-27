Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов скорректировался вниз на 0,05% и составил 2 929,05 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,01% до отметки 1 441,08.

Бумаги Московской биржи выросли в цене на 1,43%, Сбербанка — снизились на 0,33%, «Газпрома» — на 0,04%, «ЛУКОЙЛа» — подросли на 0,08%, «АЛРОСы» — опустились на 0,54%.

«Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии не смогли удержать отвоеванные в течение дня позиции и вышли в минус, вновь стремясь к нижним границам краткосрочных диапазонов 2 900—2 955 пунктов и 1 430—1 455 пунктов соответственно. Импульсы к росту на рынке на данный момент не получают продолжения, что может предупреждать о благоприятных условиях для нисходящей коррекции при отсутствии веских положительных сигналов из-за рубежа. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2 900—2 960 пунктов», — прокомментировала аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.