ЦБ готов разрешить банкам не подключать к Единой биометрической системе (ЕБС) офисы с малой площадью или одним сотрудником, рассказали «Ведомостям» несколько банкиров.

Как сообщил представитель «Ростелекома», услуги через ЕБС оказывают единицы банков — в систему пока удалось собрать 85 тыс. записей, а зарегистрировать биометрию можно более чем в 11 тыс. отделений (всего их, по данным ЦБ, более 30 тыс.) 187 банков.

По словам представителей банков, сейчас регулятор прорабатывает критерии для мини-офисов: для полноценного и безопасного сбора биометрических слепков помещение должно соответствовать определенным требованиям. Официального решения еще нет: для этого сначала нужно обновить закон.

Биометрия, день пятисотый. Где открыть счет с помощью лица? Банки собирают биометрические данные россиян с июля прошлого года, но в ЕБС пока немногим больше 70 тыс. слепков. Почему буксует система сбора данных и есть ли шанс на прорыв?



Поправки, дающие ЦБ право устанавливать требования к отделениям банков, собирающим данные в ЕБС, предлагается внести при доработке ко второму чтению законопроекта об изменениях в антиотмывочный закон, следует из ответа пресс-службы ЦБ, именно он дает банкам с базовой лицензией еще год на оборудование офисов для работы с ЕБС; для банков с базовой лицензией планируется предоставить отсрочку до конца 2020 года; также законопроект разрешает банкам использовать данные ЕБС для оказания любых банковских услуг, а не только для открытия счетов, переводов и кредитования, но пока поправки не готовы, они согласовываются.

Люди еще не успели оценить преимущества единой биометрической системы, говорят эксперты, нужно сформировать у них доверие; также сейчас обсуждается расширение списка финансовых и государственных дистанционных услуг, предоставляемых с использованием ЕБС, что скажется на интересе населения к системе.