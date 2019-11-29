Процентная маржа российских банков в ближайший год будет стагнировать. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).



«В ближайший год процентная маржа банков будет стагнировать. Переход к устойчивому снижению ставок в экономике усилит ценовую конкуренцию, что продолжит оказывать давление на маржинальность бизнеса. Небольшого роста маржи из-за исчерпания качественных заемщиков и введения показателя долговой нагрузки (ПДН) можно ожидать в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Снижение ставок в указанном сегменте по сравнению с ипотекой уже сейчас не столь ощутимо. Но итоговое влияние розницы на маржу составит лишь порядка 0,1—0,2 процентного пункта. По мнению НКР, по итогам 2019 года маржа сохранится на уровне 3,7—3,8%, а в 2020 году за счет розницы она может немного подрасти, однако останется ниже уровня 2018 года и не превысит 4%», — говорится в исследовании.



По данным аналитиков, в 2019 году возобновилось снижение чистой процентной маржи банков РФ: за три квартала она составила 3,7% в годовом выражении, вернувшись на уровень 2017-го (3,8%) после роста до 4,3% в 2018 году. «Причина — наблюдавшийся с начала года опережающий рост процентных расходов относительно доходов. Если в 2018 году отношение процентных расходов к доходам составляло около 50%, то с начала текущего года оно поднялось до 58%. Рост конкуренции вынуждает банки жертвовать процентной маржой. Увеличение средних ставок в январе — мае затронуло как привлеченные, так и размещенные средства. Но даже на фоне дорожающего фондирования банки менее активно повышали ставки по кредитам ради сохранения заемщиков», — отмечают эксперты.

Согласно исследованию, розничные банки по уровню маржи более чем втрое опережают корпоративные банки и почти вдвое — универсальные. При этом даже активный рост розничного кредитования, доля которого за девять месяцев 2019-го достигла четверти совокупного кредитного портфеля системы против 19—23% в 2017—2018 годах, не поддержал маржинальность сектора в целом. Давление на маржу в рознице могло оказать повышение коэффициентов риска по «дорогим» потребительским кредитам, что стимулировало игроков рынка активнее снижать ставки, уточнили в НКР.



«Динамика маржи розничных и корпоративных банков лучше, чем универсальных. Все типы банков в течение 2019 года показывают снижение маржинальности бизнеса по сравнению с прошлым годом. Однако маржа корпоративных банков соответствует уровню 2017 года — 2,9%, а у розничных она даже на 0,2 процентного пункта выше, чем в 2017 году. Маржа прочих банков (преимущественно универсальных игроков) снижается второй год подряд», — заключили аналитики.