Россияне стали в этом году покупать больше фастфуда по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные исследования Сбербанка, IT-компании «Платформа ОФД» и сервиса Delivery Club.

Аналитики «Платформы ОФД» сравнивали продажи в заведениях быстрого питания за десять месяцев 2019 года и аналогичный период 2018 года и выяснили, что средний чек покупки фастфуда вырос на 2%, до 240 рублей за один визит, а совокупный объем затрат россиян в заведениях фастфуда увеличился на 4%.

Больше всего за один визит тратили в заведениях быстрого питания жители Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областей, Москвы и Приморского края (более 350 рублей).

Чаще всего в заведениях быстрого обслуживания люди покупают кофе и чай, выпечку к ним, мучные изделия с добавлением колбас и мяса (бутерброды, пирожки, хот-доги и т. п.), бургеры и блины.

Аналитики сервиса Delivery Club также фиксируют увеличение интереса к фастфуду. Они анализируют три сегмента этого рынка: рестораны быстрого питания широкого профиля (без специализации на конкретном блюде), пиццерии и бургерные. Так, средний чек заказов в Delivery Club из бургерных за десять месяцев 2019 года составил 1 043 рубля (плюс 7% к тому же периоду прошлого года), из пиццерий — 1 052 рубля (плюс 5,6%), а из заведений быстрого питания широкого профиля — 738 рублей (плюс 2,3%).

«Средние чеки Delivery Club выше, чем средний чек фискального оператора, но это можно объяснить психологией покупателя. Когда клиенты заказывают еду через приложение, они делают заказ на нескольких человек или выбирают больше позиций, чем тот посетитель, который сам зашел в любую из сетей быстрого питания за кофе или картофелем фри», — отмечают авторы обзора.



Анализ спроса на конкретные блюда показал, что бургеры сейчас — самое популярное блюдо, которые россияне заказывают в доставке. Второе место в этом рейтинге занимает ролл «Филадельфия», а третье — картофель фри.