Зарубежные компании, предоставляющие электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанностью иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. Об этом сообщает РБК , ссылаясь на представителей двух международных компаний и налоговых консультантов.

Так, банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали представители двух международных компаний. Представители бизнеса уверяют, что заполняют формы по инструкции, но, например, Сбербанк неоднократно отклонял переводы зарегистрированной в Великобритании компании, которая пыталась оплатить налог со счета в Bank of New York.

Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, налоговые платежи отклоняются, если в платежных поручениях нет всех налоговых реквизитов. С 25 апреля 2017 года Банк России ввел обязательный контроль правильности заполнения платежных поручений на переводы в бюджетную систему. Поэтому в Казначейство не приходят платежи, если заполнены не все обязательные поля или налоговые реквизиты, объяснили в Сбербанке.

​«Налог на Google» за I квартал 2019 года составил 12 млрд рублей Для сравнения: за весь 2018 год от иностранных интернет-компаний поступило 12,2 млрд рублей.

Проблема в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах платежных поручений по системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (КБК) — по 20 цифр в каждом. В формах для заполнения просто не хватает места для такого количества цифр, объяснила партнер Deloitte Юлия Орлова. С проблемой зависших налоговых платежей сталкивались многие иностранные компании, особенно в начале действия «налога на Google», сообщила она. Некоторым компаниям удается осуществить платеж только после нескольких попыток. Многие иностранные компании, имеющие российские подразделения, передают функцию по оплате налога своим местным коллегам.

По словам экспертов, проблема, как правило, связана с отсутствием полей для всех необходимых для уплаты НДС в бюджет реквизитов в программном обеспечении, которое используют иностранная компания и банк.

У крупных банков есть инструкции по заполнению всех полей для налоговых платежей в России. Так, Сбербанк разместил инструкцию на русском языке по заполнению налоговых платежей для банков, включая иностранные. «При необходимости клиентам направляется англоязычная версия», — пояснили в банке. Если от клиента приходит платежное поручение с неполными налоговыми реквизитами или ошибками, клиенты могут получить оперативную консультацию по порядку заполнения, заверили в Сбербанке.