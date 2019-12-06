Банк «Восточный» заявил гражданский иск на 2,5 млрд рублей к фонду Baring Vostok в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении основателя фонда Майкла Калви. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин, представляющий интересы Калви.

«Из материалов дела нам стало известно о заявленном гражданском иске в рамках рассмотрения дела к его фигурантам. Так как Майкл Калви не признает вину, он не признает этот иск», — сказал Клеточкин и уточнил, что иск будет рассмотрен при слушании уголовного дела по существу.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым тот обратился в ФСБ России. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.