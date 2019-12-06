В Таджикистане осуществлена первая операция по российской карте «Мир». Трансакцию в банкомате государственного сберегательного банка Таджикистана «Амонатбонк» провел заместитель генерального директора платежной системы «Мир» Сергей Бочкарев в рамках форума «Современные платежные технологии и их использование в финансовой сфере», который проходит в Душанбе 6 декабря, сообщает Национальная система платежных карт — оператор ПС «Мир».

«Интеграция национальных платежных систем «Мир» и «Корти Милли» успешно завершилась, в Таджикистане проведены первые операции по картам «Мир», и уже в ближайшее время банки — участники «Корти Милли» приступят к подготовке своих банкоматов и терминалов для приема российских карт. Еще одним важным направлением нашего взаимодействия станет возможность банков — партнеров платежной системы «Корти Милли» выпускать карты национальной системы Таджикистана с платежным приложением «Мир», что позволит держателям таких карт использовать их не только в Таджикистане, но и в России, а также в платежной инфраструктуре других стран СНГ, с которыми интегрирована платежная система «Мир», — рассказал Бочкарев.



Соглашение о взаимодействии между национальной платежной системой Таджикистана «Корти Милли» и российской платежной системой «Мир» было подписано в конце 2018 года. «Проект будет способствовать продвижению расчетов в национальных валютах, а также развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества двух стран», — подчеркивают в НСПК.