Банк «Русский Стандарт» в преддверии Нового года изучил, на что берут кредиты наличными его клиенты.

«К концу года, в ноябре и декабре, заемщики активнее всего берут кредиты на предновогодние путешествия, на крупные и необычные подарки. Среди лидеров в заявках на кредит в конце 2019 года, как и в прошлом году, оказалась покупка бытовой техники. По данным статистики банка «Русский Стандарт», чаще всего ее оформляют в кредит клиенты 25—35 лет. Второе место в ноябре — декабре уходящего года разделили приобретение автомобиля и ремонт квартиры. Здесь лидируют клиенты 30—40 лет. Третье место, как и в аналогичном периоде 2018 года, — у классической зимней русской привычки: покупки шубы из натурального меха. Кредит на нее также пользуется наибольшим спросом у клиентов 30—40 лет», — говорится в релизе.

В число необычных заявок на кредит в декабре 2019-го вошли тренинги, курсы личностного роста, программы самообразования, например, оплата видеокурса по основам финансового плана собственного бизнеса. Также среди причин «зимних» заявок на кредит отмечаются открытие собственной выставки, оплата фототура на озеро Байкал, покупка сноуборда и праздничное торжество в честь юбилея.

«В 2019 году самый высокий спрос на кредиты наличными в банке «Русский Стандарт» наблюдался весной — 28%, далее по популярности в зависимости от числа заявок идут осень (25%) и зима (25%). На лето пришлось 22% заявок. В этом году на статистике, судя по всему, особенно сказался традиционный всплеск потребления на майских праздниках, во время которых у населения растет необходимость в деньгах на отпуск, ремонт, открытие дачного сезона и т. п.», — заключили в банке.

