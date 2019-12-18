Санатор банка «Солидарность» — компания «Зарубежэнергопроект» (ЗЭП) — столкнулся с крупным иском, который при неблагоприятном исходе может оказывать на него существенное влияние, пишет «Коммерсант» .

На прошлой неделе стало известно, что страховая компания «Чабб» в Арбитражном суде Москвы пытается взыскать 26 млрд рублей с подрядчиков Березовской ГРЭС. Страховая компания возместила ранее эту сумму из-за пожара на электростанции и требует с 11 подрядчиков, среди которых «Зарубежэнергопроект», аналогичную сумму. Для компании проигрыш в этом деле может быть существенным, поскольку в 2018 году ее чистая прибыль составила 154 млн рублей, а весь баланс немногим превышает 18 млрд рублей, из которых более 14 млрд рублей — финансовые вложения в банк «Солидарность».

По словам члена совета директоров «Солидарности» и гендиректора «Зарубежэнергопроекта» Вадима Кумина, «Зарубежэнергопроект» оценивает вероятность финансовых потерь в связи с иском страховой компании как близкую к нулю — ЗЭП является лишь одним из 11 соответчиков, а слабость позиции истца заключается в попытке привлечь всех ответчиков к солидарной ответственности.

Юристы согласны с тем, что «Чабб» следовало бы устанавливать величину ответственности каждой организации соразмерно вероятному ущербу, а не привлекать их к солидарной ответственности. Но удовлетворение исковых требований в таком крупном размере для «Зарубежэнергопроекта» формирует риски. Если страховая компания взыщет существенную часть суммы ущерба 26 млрд рублей с ЗЭПа, то предприятие может обанкротиться, поясняют эксперты.