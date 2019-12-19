«Рокетбанк» предлагает мгновенные виртуальные карты, для их оформления достаточно всего лишь скачать приложение «Рокетбанка» и авторизоваться по номеру телефона. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Виртуальной картой «Рокетбанка» можно пользоваться точно так же, как и стандартной пластиковой: хранить деньги, совершать переводы на другие карты и счета, снимать наличные, оплачивать покупки в Интернете и обычных магазинах с помощью Apple, Google или Samsung Pay, а также получать кешбэк рокетрублями», — говорится в релизе.

«Рокетбанк» предлагает два варианта виртуальной карты.

«Виртуальный космос» (анонимная), для выпуска которой потребуется только номер телефона, позволит платить в Интернете, в российских магазинах с помощью смартфона с функцией бесконтактной оплаты, хранить деньги, оплачивать услуги в приложении, получать кешбэк рокетрублями за покупки.

«Виртуальный космос» (именная), для которой понадобятся Ф. И. О., данные паспорта и номер одного из документов на выбор: СНИЛС, ИНН, полис ОМС. Именная карта позволяет также переводить деньги друзьям внутри «Рокетбанка», получать и отправлять переводы по номеру карты в другие банки, снимать наличные в банкоматах, поддерживающих Apple, Google или Samsung Pay, платить в зарубежных магазинах, получать кешбэк рокетрублями за покупки и использовать их для компенсации покупок.

Пополнить анонимную виртуальную карту можно с других карт в приложении банка или наличными в салонах связи «Связной», «Евросеть» и «МегаФон» или банкоматах с поддержкой Apple, Google или Samsung Pay. Именную карту можно пополнить еще и переводом по номеру карты через сторонние сервисы. За пополнение любым из этих способов в рамках лимитов на остаток комиссия «Рокетбанком» не предусмотрена.

Именную виртуальную карту могут оформить граждане РФ с 14 лет. Получить анонимную виртуальную карту могут все желающие вне зависимости от возраста и гражданства.