ВТБ совместно с международной платежной системой Visa начал эмиссию цифровых банковских карт в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн». «Теперь клиенты могут оформить дебетовую «Мультикарту» и пользоваться ею без необходимости выпуска пластика с сохранением всех преимуществ флагманского продукта банка», — отмечается в релизе ВТБ.

Цифровая «Мультикарта» является полноценной дебетовой картой в онлайн-формате. Она выпускается мгновенно в системе «ВТБ-Онлайн» и может быть оформлена в любой из трех валют: российских рублях, долларах США или евро. У держателей есть возможность установить собственные настройки — ПИН-код и способ уведомления о трансакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы.

Клиенты могут посмотреть реквизиты цифровой карты в онлайн-банке для совершения интернет-покупок, а также добавить ее в кошелек Apple Pay или Google Pay для платежей в магазинах с помощью смартфона.

«Цифровая карта выпускается в течение нескольких секунд и сразу готова к использованию. Это быстрый и безопасный способ получения карты для наших клиентов. Для банка это важный шаг в сторону полностью цифрового опыта оформления, получения и использования карточных продуктов», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В 2020 году банк планирует запуск цифровой кредитной карты.



По словам Чугунова, ВТБ стремится к тому, чтобы по результатам 2022 года все продукты банка были доступны онлайн.

