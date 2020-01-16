Средняя ставка по проектному финансированию застройщиков с использованием эскроу-счетов достигает 5—7%, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова на Гайдаровском форуме.

«Средняя ставка по кредитованию на всем жизненном цикле кредитного договора может достигать 5—7%. Но есть пример тогда, когда ставка равна ниже чем 1%. Этому, безусловно, способствуют темпы поступления денежных средств на счета эскроу и темпы продаж», — сказала Ольга Полякова.

Напомним, что с 1 июля застройщики должны были перейти на финансирование строительства через эскроу-счета. Это означает, что деньги дольщика хранятся на специальном счете в банке, а девелопер получает их только после сдачи дома в эксплуатацию. Строительство застройщик может вести за счет собственных средств или проектного финансирования в банке. Ставка по банковскому кредиту для девелопера снижается по мере наполнения счетов эскроу деньгами дольщиков.

Правительство сделало исключение для застройщиков, которые к 1 июля успели продать не менее 10% площади или возвести дом как минимум на 30% (6% для системообразующих застройщиков). Они могут достраиваться по старым правилам — за счет привлеченных напрямую средств дольщиков.