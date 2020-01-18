Ряд банков на этой неделе скорректировали ставки по действующим вкладам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Зенит» и Банки.ру предлагают новым клиентам кредитной организации вклад «Праздничный 500+» с повышенной ставкой. Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо получить промокод. Депозит можно открыть до 31 января 2020 года. Предложение действительно для физических лиц, у которых на дату, предшествующую дате открытия вклада «Праздничный 500+», отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов.

Банк «Восточный» поднял ставки по рублевым вкладам на 0,5 процентного пункта. Так, доходность депозита «Восточный» (от 30 тыс. рублей на 31, 91, 181, 367, 732 и 1 097 дней) составит 4,45—6,2% годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Петербургский Социальный Коммерческий Банк снизил ставки по вкладам. Так, депозит «Классический» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов на срок от одного месяца до года) можно открыть в рублях под 4,5—5,25%, в долларах — под 0,65—1,35% годовых (ранее — под 4,75—5,5% и 0,65—1,5% соответственно). Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

Сбербанк России понизил ставки по некоторым вкладам в рублях. Вклад «Сохраняй» открывается под 2,7—4,5% годовых (прежде — под 2,95—4,65%). Срок депозита — от одного месяца до трех лет. Дополнительные взносы не предусмотрены. «Пополняй» оформляется под 3,1—4,15% (ранее — под 3,3—4,25%), а «Управляй» — под 2,45—3,8% годовых (прежде — под 2,55—3,95%).

Альфа-Банк снизил ставки по вкладам в рублях. Например, «Победа+» (на три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) размещается под 4,6—5,1% годовых (вместо 5—5,4%). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Возможно увеличение ставки по вкладу при подключении пакета услуг «Эконом», «Оптимум», «Комфорт», «Максимум+», «Премиум» или «Альфа Private».

Россельхозбанк снизил ставки по рублевым вкладам. Так, доходность депозита «Надежное будущее» (на шесть месяцев, один год и один месяц) составит 6,3—6,65% (ранее — 6,4—6,75%), а вклада «Инвестиционный» (на один год и один месяц и на два года) — 6,65—6,9% годовых (прежде — 6,75—7,1%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Банк «Славия» снизил ставки по вкладам в рублях и долларах. Доходность депозита «Славный Капитал» (от 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов на срок от 91 до 364 дней) в рублях составит 5,2—5,75% (ранее — 5,85—6,25%), в долларах — 0,85—1,25% годовых (вместо 1—1,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Почта Банк снизил ставку по вкладу «Новогодний» на 0,1 процентного пункта. Доходность депозита составит 5,8% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 275 дней. Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых десяти календарных дней с даты оформления договора. Частичное снятие не предусмотрено. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Банк «Ренессанс Кредит» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,2—0,7 процентного пункта. Так, открыть вклад «Ренессанс Доходный» в отделении банка можно под 4,5—5,8%, а через интернет-банк — под 4,65—5,95%. Сроки депозита: 91, 181, 271, 367, 400 и 550 дней. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

Международный Коммерческий Банк уменьшил ставки по вкладам в рублях и долларах. Например, доходность депозита «Снежинка» (от 100 тыс. рублей на 370 дней) составит 5,45% (вместо 5,65%), а вклада «Доходный» (от 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов на 181 день, один год и один день и два года и один день) в рублях — 4,85—5,75% (ранее 5,15—6,05%), а в долларах — 0,65—1,15% годовых (прежде 0,65—1,3%).

Морской Банк понизил ставки по всем вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта, за исключением депозита «Морская звезда». По нему понижение составило 0,05 п. п. Доходность депозита «Накопительный» (от 1 тыс. рублей на 29 дней) составит 2,9%, а «Надежная гавань» (от 3 тыс. рублей на 91, 181, 275, 367 и 549 дней) — 4,75—6,05% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Московский Кредитный Банк снизил ставки по рублевым вкладам. Так, депозит «Мега Онлайн» (от трех до 36 месяцев) открывается под 5,7—6,5% (ранее — под 5,8—6,8%), а «Гранд» (на 370, 540 и 730 дней) — под 6—6,1% годовых (вместо 6,2%). Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Банк «Пойдем!» уменьшил ставки по вкладам. Доходность депозита «Капитал» (от 10 тыс. рублей на 12 месяцев) при оформлении в отделении банка составит 5,4% (вместо 5,6%), через интернет-банк — 5,5% годовых (ранее — 5,7%). Дополнительные взносы не предусмотрены. При досрочном расторжении договора ранее выплаченные проценты перерасчету не подлежат. Выплата процентов — ежеквартально.

Банк «Зенит» снизил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,1—0,2 процентного пункта. Теперь «Высокий доход» (на срок от одного месяца до двух лет) можно открыть под 4,5—5,55% годовых. Выплата процентов — в конце срока. «Пополняемый доход» (на срок от трех месяцев до двух лет) привлекается под 4—4,55% годовых. Возможно внесение дополнительных взносов.

Эс-Би-Ай Банк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта. Так, доходность депозита «Свои правила» (от 30 тыс. рублей на 181, 367, 548 и 730 дней) при открытии в отделении составит 5,7—6,2%, онлайн — 5,95—6,45% годовых. Процентные ставки указаны при выплате процентов в конце срока, а также при отсутствии возможности выбора дополнительных опций (пополнение, частичное снятие), проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Инвестторгбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта. Например, «ИТБ. Постоянный доход» (на 370, 720 и 1 100 дней) открывается под 6,25—6,35% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно. Доходность депозита «ИТБ. Пополняемый» (на 181, 540 и 900 дней) составит 5,9—6%, а «ИТБ. Управляемый» (на 540 дней) — 5,7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.