Россельхозбанк снизил ставки по рублевым вкладам.

Доходность депозита «Надежное будущее» (на шесть месяцев, один год и один месяц) составит 6,3—6,65% (ранее — 6,4—6,75%), а вклада «Инвестиционный» (на один год и один месяц и на два года) — 6,65—6,9% годовых (прежде — 6,75—7,1%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Амурский тигр» (на один год и один месяц, полтора года и два года) привлекается под 5,4—5,5% годовых (вместо 5,55—5,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей.

«Накопи на мечту» (от 3 тыс. рублей на два, три, четыре года и четыре года и 11 месяцев) оформляется под 5,25—5,4% (прежде — под 5,4—5,55%). Проценты ежемесячно капитализируются. «Комфортный» (от 10 тыс. рублей) открывается под 4,15—4,8% (вместо 4,25—4,9%), а «Пополняемый» (от 3 тыс. рублей) — под 4,55—5,3% годовых (ранее — под 4,95—5,45%). Сроки депозитов: три, шесть, девять месяцев, один год и один месяц, один год и три месяца, полтора года, два года, два с половиной года и три года. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Пенсионный Плюс» (на один год и один месяц, два и три года) оформляется под 5,1—5,3% (прежде — под 5,35—5,5%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Пенсионный доход» (на один год и один месяц, полтора и два года) открывается под 5,3—5,4% годовых (вместо 5,5—5,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Доходный пенсионный» (на три, шесть, девять месяцев, один год и один месяц, один год и три месяца, полтора года, два года, два с половиной года, три и четыре года) при выплате процентов в конце срока оформляется под 5,1—6,4% (ранее — под 5,3—7%), а при ежемесячной выплате процентов — под 5,05—5,7% годовых (вместо 5,25—5,85%).

Минимальная сумма депозитов «Пенсионный Плюс», «Пенсионный доход» и «Доходный пенсионный» составляет 500 рублей.

«Доходный» (от 3 тыс. рублей на один, три, шесть, девять месяцев, один год и один месяц, один год и три месяца, полтора года, два года, два с половиной года, три и четыре года) при выплате процентов в конце срока можно разместить под 4,6—6,3% (ранее — под 4,8—6,35%), а при выплате процентов ежемесячно — под 4,6—5,6% годовых (прежде — под 4,8—5,7%).

Дополнительные взносы разрешены для вкладов «Пенсионный Плюс», «Пенсионный доход», «Накопи на мечту», «Пополняемый» и «Комфортный».

При оформлении онлайн депозитов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный» действуют повышенные процентные ставки.