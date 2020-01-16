Московский Кредитный Банк снизил ставки по рублевым вкладам.

Депозит «Мега Онлайн» (от трех до 36 месяцев) открывается под 5,7—6,5% (ранее — под 5,8—6,8%), а «Гранд» (на 370, 540 и 730 дней) — под 6—6,1% годовых (вместо 6,2%). Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Депозит «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») оформляется под 5,6—6% годовых (прежде — под 5,7—6,1%). Пополнение счета не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Все включено» (тарифный план «Накопительный») привлекается под 5,3—5,7% годовых (вместо 5,4—5,9%). Предусмотрена возможность дополнительных взносов. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Средства в депозит «Все включено» (тарифный план «Расчетный») можно разместить под 5—5,5% годовых (ранее — под 5—5,6%). Разрешены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

Срок депозита «Все включено» может составлять три, шесть, 12, 18 или 24 месяца.

Минимальная сумма всех вкладов — 1 тыс. рублей или 100 долларов.



Кроме того, по вкладу «Все включено» окончен прием средств в евро.