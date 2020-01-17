Инвестторгбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.

«ИТБ. Постоянный доход» (на 370, 720 и 1 100 дней) открывается под 6,25—6,35% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность депозита «ИТБ. Пополняемый» (на 181, 540 и 900 дней) составит 5,9—6%, а «ИТБ. Управляемый» (на 540 дней) — 5,7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма всех депозитов — 50 тыс. рублей.

Оформить депозит «ИТБ. Пенсионный» (от 25 тыс. рублей на 367 дней) можно под 5,25% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

По вкладам «ИТБ. Постоянный доход» и «ИТБ. Пополняемый» при открытии онлайн, а также при наличии пенcионного удостоверения действуют повышенные процентные ставки.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «ИТБ. Постоянный доход».