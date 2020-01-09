Банк «Зенит» и Банки.ру предлагают новым клиентам кредитной организации вклад «Праздничный 500+» с повышенной ставкой. Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо получить промокод.



Депозит можно открыть до 31 января 2020 года.

Предложение действительно для физических лиц, у которых на дату, предшествующую дате открытия вклада «Праздничный 500+», отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов.

Минимальная сумма первоначального взноса — 30 тыс. рублей. Срок — 500 дней. Процентная ставка составляет 6% годовых. Пополнение и расходные операции условиями депозита не предусмотрены. Проценты выплачиваются по окончании срока.

«В рейтинге рублевых вкладов с аналогичными условиями вклад «Праздничный 500+» входит в десятку лучших предложений. На фоне постоянного снижения ставок основным преимуществом вклада является возможность зафиксировать высокую процентную ставку на продолжительный период. При необходимости вкладчик может досрочно расторгнуть договор по истечении 300 дней по льготной ставке 5% годовых», — отмечает эксперт Банки.ру Юлия Прошина.

Разместить денежные средства на выгодных условиях смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов.