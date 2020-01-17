Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2019 году, по предварительным данным на 1 января 2020 года, составили 91,4% от запланированного на год объема, или 1,6 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

Законом предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию национальных проектов в 2019 году на финансовое обеспечение соответствующих целей в 2020 году. Соответствующие решения принимаются президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам посредством утверждения запросов на изменение паспортов национальных проектов.

Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2019 году были запланированы на уровне 1,7 трлн рублей. В 2020 году расходы увеличатся на 10% по сравнению с текущим годом до 1,98 трлн рублей. В дальнейшем они также будут расти: до 2,22 трлн в 2021 году и до 2,7 трлн в 2022-м. Финансирование нацпроектов в 2023 году составит 2,51 трлн рублей, а в 2024-м — 2,28 трлн рублей.

